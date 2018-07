Eppingen. (pol) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, in Eppingen in der Waldstraße. Ein 27-jähriger Eppinger fuhr mit seinem Auto auf der Waldstraße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Vierordtstraße kollidierte er mit einem 58-jährigen Radfahrer. Der Eppinger wurde vom Auto aufgeladen, schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe und wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und kam per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Noch ist unklar, ob der Radfahrer aus der bevorrechtigen Straße kam oder dem Autofahrer auf dem Gehweg entgegenkam und von dort aus auf die Fahrspur gefahren war. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die etwas zum Unfallhergang aussagen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizeidirektion Weinsberg unter der 07134/5130.