Eppingen. (pol/rl) Schon öfter wurde in den vergangenen Wochen im Bereich Eppingen-Mühlbach in den Abendstunden geschossen. Die Polizei vermutet, dass die Schüsse von einem Jagdwilderer stammen, der seit einigen Monaten in diesem Bereich sein Unwesen treibt.

In einem Fall lagen im Wald noch die Reste eines zerlegten Rehs. Schon mehrfach wurde im und am Wald zwischen Mühlbach und Sulzfeld ein silberner Kleinwagen gesehen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Fiat.

Da der Wagen laut Polizei keinem der Jagdberechtigten gehört, besteht die Möglichkeit, dass der unbekannte Wilderer in diesem Wagen unterwegs ist. Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Kleinwagen geben können oder verdächtige Beobachtungen in dem Gebiet gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter der 07262/60950 in Verbindung zu setzen.