Eppingen. (pol/rl) Wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt aktuell die Eppinger Polizei. Am Freitagmorgen, 5. September war eine 48-jährige Radfahrerin gegen 5 Uhr vom Altstadtring an der Einmündung Parkweg in den Unteren Bachweg eingebogen. Es war dunkel, sodass sie die Nylonschnur nicht bemerkte, die jemand auf einem Meter Höhe quer über den Weg gespannt hatte. Die 48-Jährige stürzte, erlitt jedoch nur leichtere Verletzungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstagabend, 4. September, oder in der Nacht darauf in der Einmündung von Altstadtring, Parkweg und Unterer Bachweg verdächtiges Treiben beobachteten. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der

07262/6095-0 an die Polizei Eppingen zu wenden.