Eppingen. (pol/rl) Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr am Donnerstag, 18. Juni, auf der L 552 von Eppingen in Richtung Eppingen-Elsenz, als er gegen 14.15 Uhr eine langsam vor ihm fahrende Kolonne von drei Fahrzeugen überholte. Plötzlich wollte der mittlere Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen. Der 55-jährige Autofahrer blinkte zwar, bog jedoch ab ohne nach hinten zu schauen. Das Motorrad streifte den abbiegenden Wagen am vorderen linken Fahrzeugeck, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in den linken Straßengraben. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.