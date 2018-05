Eppingen. (pol/rl) Ein Kunde der Sparkassen-Filiale "Am Karlsplatz" wurde am Montagabend, 19. Januar, im Schalterraum überfallen. Der Mann war gegen 21.15 Uhr am Automaten beschäftigt, als ihn zwei Männer überfielen. Einer der beiden bedrohte den Kunden mit einer Pistole und zwang ihn Geld abzuheben. Dann nahm der Räuber dem Geschädigten noch einige Geldscheine aus dessen Geldbeutel und raubte sein Smartphone. Danach flohen die beiden Räuber.

Die beiden Männer waren laut Polizeibericht zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen Strickmützen-Masken mit Sehschlitzen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der 07131/104-4444 und das Polizeirevier Eppingen unter der 07262/60950 entgegen.