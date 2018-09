Eppingen-Kleingartach. Ein 79 Jahre alter Mann am Mittwochabend von einem Auto angefahren und getötet worden. Laut Polizeimitteilung wurde der Mann am Mittwochabend um 18.25 Uhr auf der Landesstraße 1110 zwischen in Eppingen-Kleingartach und Güglingen vermutlich beim Überqueren die Fahrbahn von einem in Richtung Kleingartach fahrenden VW Golf erfasst. Der 79-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Den am Golf entstandenen Schaden gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an.