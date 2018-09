Eppingen. (pol/rl) Ein Exhibitionist zeigte sich am Donnerstagvormittag einer Frau an der Stadtbahn-Haltestelle Eppingen-West. Gegen 9.30 Uhr entblößte er ihr gegenüber sein Geschlechtsteil entblößt und spielte daran herum. Danach entfernte er sich in Richtung Bushaltestelle, setzte sich dort in einen blauen Audi 80 oder BMW 3er-Serie und fuhr in Richtung Mühlbach davon.

Der Täter soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine stämmige Figur, schwarze kurze Haare und einen getrimmten Drei-Tages-Bart. Zur Tatzeit war er mit einer graufarbenen Jogginghose und einer schwarzen, hüftlangen Jacke bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eppingen unter der 07262/6095-0 entgegen.