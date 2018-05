Eppingen. (pol/rl) Eine verletzte Person und 18.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfalls am Donnerstag, 8. Mai, auf der Landstraße 552. Eine VW-Golf-Fahrerin fuhr kurz nach 17 Uhr in einer Kolonne von Eppingen in Richtung Elsenz. Mehrere Fahrzeuge vor ihr bogen nach rechts in Richtung Adelshofen ab. Die Golf-Fahrerin schloss auf den vor ihr fahrenden BMW auf. Als die BMW-Fahrerin ihre Fahrt verlangsamte wollte die VW-Lenkerin links überholen, während der BMW zeitgleich nach links in einen Feldweg abbog. Beim Zusammenstoß überschlug sich der Golf und die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die BMW-Lenkerin blieb unverletzt. Zur Klärung des genauen Hergangs sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise werden unter der 07262/6095-0 entgegengenommen.