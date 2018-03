Eppingen-Elsenz. (pol/rl) Ein maskierter Mann überfiel am Donnerstag eine Bankfiliale in der Eppinger Straße. Gegen 11.40 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude und ging an einen Schalter zu einer Bankangstellten. Hier zog er eine Schusswaffe, bedrohte sie damit. Dann forderte er sie auf, ihm das Bargeld herauszugeben. Als die Angestellte auf die Forderung des Maskierten nicht reagierte, wiederholte er seine Forderung. Wieder reagierte sie nicht. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Gebäude. Wohin ist derzeit noch unbekannt.

Der Mann soll eine normale Statur haben, ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine dunkelbraune Filz- oder Wolljacke. Die schwarze Maske hatte zwei Augenlöcher und ein Mundloch. Zeugen oder Personen, die während der Tatzeit im Bereich der Bank verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, unter der 07131/104-4444 zu melden.