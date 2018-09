Epfenbach. (pol/eka) Ein 19-jähriger Toyota-Fahrer war am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf auf der L 530 von Helmstadt in Richtung Epfenbach unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Im dortigen Graben schlitterte der Toyota weiter, riss einen Leitpfosten um und krachte bei einem querenden Feldweg gegen die dortige Kanaleinfassung. Der Wagen schleuderte in die Höhe und über den Feldweg hinweg, bevor er im angrenzenden Acker, auf dem Dach liegend, zum Stillstand kam. Vermutlich war die Geschwindigkeit des 19-Jährigen nicht an die Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse angepasst, so die Polizei.

Der 19-Jährige konnte sich nach Angaben der Polizei selbst aus dem Wrack befreien. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer verständigten die Rettungsdienste und versorgten den 19-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes. Nach der Erstbehandlung an der Unfallstelle folgte die Einweisung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Feuerwehrmänner aus Epfenbach, Reichartshausen wie auch Spechbach waren vor Ort, leuchteten die Unfallstelle aus und reinigten danach die Fahrbahn. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Toyota Corolla ab. Insgesamt entstand Schaden von mehreren tausend Euro.