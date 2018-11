Sinsheim. (pol/rl) Auf aktuell noch nicht geklärte Art und Weise gelangten in der Nacht zum Sonntag Einbrecher in ein Anwesen in der Schmitthennerstraße im Stadtteil Rohrbach. Am späten Sonntagabend fiel den Bewohnern auf, dass der in einem Schrank versteckte Tresor fehlte. In dem 15 Kilo schweren und tragbaren Tresor lagen eine größere Bargeldsumme in Euro und US-Dollar sowie persönliche Dokumente.

Die Einbruch soll in der Nacht zum Sonntag stattgefunden haben, nachdem alle Familienangehörigen das Einfamilienhaus am Samstag gegen 18.30 Uhr verlassen hatten. Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900, zu melden.