Sinsheim-Dühren. Einen Sachschaden von rund 7.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Einbrecher in einer Firma in der Straße "Hinter der Mühle". Vermutlich mit einem Stein wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren wurden offenbar mit Stemmeisen Türen aufgebrochen. Aus einem Büro wurde laut Polizei daraufhin ein schwerer, aber transportabler Tresor mit Bargeld, Fahrzeugbriefen und –schlüsseln sowie Briefmarken entwendet.

Die Ermittler der Sinsheimer Polizei gehen von mindestens zwei Tätern aus, die den Tresor in einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften, das in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt war. Hinweise an das Polizeirevier Sinsheim, Telefon: 07261/690-0. (pol