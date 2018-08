Dielheim. (pol/nb) Geringer Sachschaden entstand bei einem

Garagenbrand im Lindenweg in Dielheim. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr

geriet ein in der Garage abgestellter Opel Oldtimer infolge eines

technischen Defektes beim Überbrücken der Batterie in Brand. Dem

45-jährigen PKW-Eigentümer und seinem 23 Jahre alten Sohn, welche

beide zu Hause waren und rechtzeitig auf den Brand aufmerksam wurden,

gelang es recht schnell mit eigenen Mitteln den Brand einzudämmen.

Die Feuerwehren aus Dielheim und Horrenberg, welche mit 16 Personen

vor Ort kamen, mussten nur noch in geringem Maß zur Brandbekämpfung

eingreifen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa

2000 Euro. Der Geschädigte sowie sein Sohn wurden mit Verdacht auf

eine Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein nahe liegendes

Krankenhaus eingeliefert.