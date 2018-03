Dielheim. (pol/mün) Ein 25-Jähriger wollte in der Nacht zu Montag einfach nicht zu Hause bleiben, sondern kam immer wieder zur Party eines Nachbarn zurück. Die Bilanz der Nacht: Ein beschädigter Roller, der Mann trug eine Schnittwunde davon, erhielt einen Platzverweis und landete schließlich im Polizeigewahrsam - und das Verhältnis zu den Nachbarn dürfte auch nicht mehr das Beste sein.

Zuerst war der betrunkene Dielheimer auf einer Party bei Nachbarn in Streit geraten, so dass er des Hauses verwiesen wurde, wie die Polizei mitteilt. Auf dem Heimweg kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Rollerfahrer, wodurch der Roller leicht beschädigt wurde und der Dielheimer eine Schnittwunde erlitt. Die Wunde des mit 2,0 Promille Betrunkenen wurde durch Rettungskräfte versorgt und danach verabschiedete er sich in sein gegenüberliegendes Wohnhaus. Kurze Zeit später kehrte er zur Party zurück und geriet erneut in Streit mit anwesenden Gästen. Daraufhin wurde ihm ein letzter Platzverweis erteilt. Der Unbelehrbare kehrte jedoch erneut zur Feier zurück und musste durch die wiederum verständigten Beamten in Gewahrsam genommen werden. Er muss nun mit einer entsprechenden Rechnung der Beamten für die Übernachtung im Polizeirevier rechnen.