Waibstadt. Zuerst hatte ein 18-jähriger Fahranfängerer einen schweren Unfall verursacht, anschließend beleidigte er Polizisten und versuchte auf sie einzuschlagen. Nach Polizeiangaben fuhr er mit seinem Mercedes-Benz am frühen Montagmorgen, 20. August, kurz vor 4 Uhr auf der B 292 zwischen Helmstadt und Waibstadt. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet nach links von der Straße ab und "schanzte" mit seinem Auto über eine Böschung. Rund 15 Meter neben der Fahrbahn kam der Wagen zum Stehen. Alle vier Insassen im Wagen zogen sich Verletzungen zu, drei wurden in umliegende Kliniken eingeliefert.

Der 18-Jährige musste zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Polizeiwache. Während des Wartens auf den Arzt fing er plötzlich an zu randalieren, warf Gegenstände auf die Beamten und beleidigte sie auf das Übelste. Hierauf wurden ihm Handfesseln angelegt. Nach der Entnahme der Blutprobe musste er den Rest der Nacht bis in die Mittagsstunden seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Der Heranwachsende sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beamtenbeleidigung entgegen. (pol)