Bad Wimpfen. (pol/eka) Rauch roch ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bad Wimpfener Mörikestraße am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr. Als er nachschaute, bemerkte er, dass schon das ganze Treppenhaus verraucht war. Dann stellte er fest, dass im Keller der Müllraum brannte. Die Holztüre zu dem Raum stand bereits in Flammen, die von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnten. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind bislang unklar.