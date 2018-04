Bad Rappenau/Heilbronn. (end) Vor dem Schöffengericht Heilbronn hat sich jetzt ein Bad Rappenauer Metzger (57) zu verantworten. Vorwurf in der Anklageschrift: Veruntreuung von Lohn. Dem bekannten Betreiber eines Metzgereibetriebs wird vorgeworfen, vom 1. Mai 2009 bis 31. Oktober 2013 zahlreiche Arbeitnehmer beschäftigt zu haben, die er nicht oder nicht entsprechend ihrer tatsächlichen Beschäftigungsdauer und Entlohnung bei den zuständigen Sozialversicherungsträgern angemeldet hat.

Die Arbeitnehmer sollen hier einen Stundenlohn von sieben Euro erhalten haben, welcher zum Teil "schwarz" in bar ausgezahlt wurde. In Einzelfällen habe der Metzger den Arbeitnehmern, die im Bezug von Leistungen des Jobcenters gestanden hätten, schriftlich lediglich die gemeldete Arbeitstätigkeit bestätigt, um es den Arbeitnehmern so zu ermöglichen, ungekürzte Sozialleistungen zu erhalten. Im den über vier Jahren soll der Betrag der nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträge circa 97.000 Euro betragen haben, heißt es in der jetzt veröffentlichten Anklageschrift.

Zur Verhandlung ist ein Zeuge geladen. Die Verhandlung vor dem Schöffengericht Heilbronn ist auf Dienstag, 7. Februar, anberaumt.