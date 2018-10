Bad Rappenau. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einer Leichtverletzten kam es am Donnerstagabend. Ein 28-jähriger Nissan-Fahrer war auf der Landesstraße L 530 von Bad Rappenau in Richtung Bad Wimpfen unterwegs. Laut Polizeibericht kam er gegen 17.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einer entgegenkommenden Subaru-Fahrerin zusammen. Der 28-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 42-jährige Geländewagen-Fahrerin wurde zwar nur leicht verletzt, kam jedoch vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Insgesamt entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 18 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst hatte drei Fahrzeuge und einen Notarztwagen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 530 gesperrt.