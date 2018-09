Bad Rappenau-Heinsheim. (rnz) Offenbar mit enormer Geschwindigkeit hat der Fahrer eines VW Golf GTI am Samstag, von Neckarmühlbach kommend, wenige Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 2148 zwischen Zimmerhof und Heinsheim einen Bordstein gerammt. Dadurch wurden das rechte Vorderrad und die Vorderachse des Golf so schwer beschädigt, dass Brems- oder Lenkmanöver unmöglichen wurden. Das 235 PS starke Auto raste daher nahezu ungebremst über die Kreisstraße, schanzte über den dortigen Bordstein und eine mehr als zwei Meter hohe Böschung. 15 Meter weite landete das Fahrzeug in einem Acker, hatte aber noch immer so viel Schwung, dass es über eine weitere kleine Böschung und eine Straße schoss. Erst nach weiteren 25 Metern kam der VW auf einem verschneiten Feld zum Stehen. Zwischen der ersten Berührung mit dem Bordstein und dem Stillstand hatte das Fahrzeug rund 125 Meter zurückgelegt. Die Front des Golf wurde völlig demoliert; die Polizei schätzt den Totalschaden auf 15.000 Euro. Die Spuren legen nahe, dass Fahrer und Beifahrer nach dem Unfall ausstiegen und von einem anderen Pkw abgeholt wurden. Blut und Haare deuten darauf hin, dass der Beifahrer am Kopf verletzt ist. Fahrer und Beifahrer müssten nach Einschätzung der Polizei zudem jeweils Blutergüsse am Oberkörper haben. Ermittlungen beim Fahrzeughalter ergaben, dass er seinen Pkw an einen Bekannten ausgeliehen hatte, dessen Identität noch nicht feststeht. Das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262/60950, bittet um Hinweise.