Bad Rappenau. (rnz) Auf rund 14.000 Euro beläuft sich der Schaden, welcher am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Siegelsbacher Straße in Bad Rappenau entstand. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin hatte an der Einmündung zur Beethovenstraße vermutlich die Vorfahrt eines 51-jährigen Honda-Goldwing-Fahrers nicht beachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Schaden am Motorrad beträgt alleine rund 10.000 Euro.