Bad Rappenau. Gleich drei Einbrüche musste die Polizei am Wochenende im Bad Rappenauer Stadtgebiet aufnehmen. Dabei wurde in der Zeit von Samstag bis Sonntag zunächst in ein Klubheim in der Weinbrennerstraße sowie in zwei Imbissstuben im Bereich "Zeitwald" eingebrochen. Mitgenommen haben die Diebe ersten Erkenntnissen zufolge zwar in beiden Fällen nichts, der entstandene Sachschaden ist aber erheblich.

In den Nachmittagsstunden des Sonntags drangen dann bisher ebenfalls noch unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bonfeld "Im Schänzle" ein. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld, Schmuck sowie Münzen. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Auch hier richteten die Unbekannten erheblichen Sachschaden an.

Hinweise in allen drei Fällen nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der 07262/60950 entgegen.