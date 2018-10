Bad Rappenau. (pol/mün) Die Hilfsbereitschaft zweier unbekannter Frauen in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Bad Rappenau war offensichtlich nicht uneigennützig. Nach Angaben der Polizei boten sie am Montag gegen 14.45 Uhr einer gehbehinderten Kundin ihre Hilfe an, da die Frau Schwierigkeiten hatte, einen Artikel aus dem unteren Regal zu nehmen. Die 67-Jährige nahm das Angebot an. Als sie später an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sie in einer Handtasche an ihrer fahrbaren Gehhilfe verstaut und wurde offenbar dort herausgenommen.

Jetzt sind die beiden unbekannten Frauen tatverdächtig, die etwa 20 Jahre alt sein und die beide dunkle, lange Haare haben sollen. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Rappenau unter der Rufnummer 07264 / 95900 entgegen.