Bad Rappenau-Obergimpern. (rnz) Auf ein Wohnhaus in Obergimpen hatten es bislang unbekannte Täter am Montag abgesehen. Zwischen 16 und 19.15 Uhr brachen die Unbekannten eine Terrassentür des Zweifamilienhauses im "Kirchardtsbrunnen" auf und gelangten so ins Innere. Dort durchstöberten die Einbrecher verschiedene Schränke und Behältnisse nach möglichem Diebesgut. Dabei fielen ihnen Schmuck in noch unbekanntem Wert in die Hände. Die Polizei, sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 07262 / 60950. Die Polizei bittet darüber hinaus Verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden.