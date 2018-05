Sinsheim. (pol/rl) Genau 99 km/h zu schnell fuhr ein Raser am Donnerstagvormittag, 8. Mai, auf der B 292 in Richtung Mosbach. Der Blitzer an der Abzweigung zur B 45 erfasste laut Polizeibericht einen Mercedes-E-500-Fahrer aus Heilbronn mit 169 km/h. Erlaubt ist hier nur Tempo 70. Den Fahrer erwarten nun 500 Euro Bußgeld zuzüglich Gebühren, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

Etwas glimpflicher kam ein anderer Autofahrer davon. Er war "nur" 58 km/h zu schnell und wird 240 Euro zuzüglich Gebühren zahlen müssen. Auch er erhält zwei Punkte, aber nur ein Fahrverbot über einen Monat.