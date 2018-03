A 6/Bad Rappenau. Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstand bei der Kollision eines Toyota und einem BMW auf der A 6 in Richtung Heilbronn am Mittwoch, 20. November, kurz nach 22.30 Uhr. Laut Polizei drehte sich der Toyota durch den Aufprall und schleuderte in die Leitplanken. Während der 40-jährige Toyota-Fahrer angab, auf der dreispurigen Strecke stets auf dem linken Fahrstreifen gefahren zu sein, sagte der 48-jährige BMW-Fahrer, dass der Toyota-Fahrer den Fahrstreifen gewechselt habe und er trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht mehr verhindern konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der 06227/358260 beim Autobahnpolizeirevier Walldorf zu melden. (pol/rl)