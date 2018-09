Angelbachtal. (pol/eka) Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter Waren aus einem Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße. Eine Angestellte hatte die beiden Männer beobachtet, wie sie Waren in ihre Kleidung steckten. Als diese die Männer ansprach, übergab einer der Männer ein Teil des Diebesgutes und flüchtete anschließend durch den Eingangsbereich in Richtung Angelbachtal.

Bei dem Versuch den Mittäter aufzuhalten, wurde ein Mitarbeiter des Marktes weggestoßen, anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Waldangelloch. Ein Zeuge will das Diebesduo nach der Tat auf dem gegenüberliegenden Areal einer Tankstelle bzw. Autohauses gesehen haben. Diese sollen mit einem Auto, vermutlich einem VW Passat, mit polnischem Kennzeichen weggefahren sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Der erste Täter soll laut Zeugenbeschreibung ist circa 30 bis 35 Jahre alt, kräftig, circa 1,85 Meter groß und hat blondes Haar. Bekleidet war er mit einem blau-kariertem Hemd. Der zweite Täter ist circa 30 Jahre alt, schlank und 1,80 Meter groß. Er hat blondes Haar und trug ein weißes Hemd.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07265/911200 beim Polizeiposten Angelbachtal oder außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.