Angelbachtal. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es auf der Bundesstraße B 39 zwischen Eichtersheim und Mühlhausen am Freitagmorgen. Kurz nach 6 Uhr war eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin in Richtung Mühlhausen unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben in einer leichten Rechtskurve ein weißer Kleinwagen auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich sie nach links aus und geriet auf die Böschung. Ihr Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Kleinwagen-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Möglicherweise war der weiße Kleinwagen ein Peugeot.

Die 22-jährige wurde danach von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit. Nach der medizinischen Erstversorgung kam die schwerverletzte Frau ins Krankenhaus nach Sinsheim und wurde stationär aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro, der Mercedes wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Mercedes kam es zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der 0621/174-4140 bei der Verkehrspolizei in Heidelberg zu melden.