Angelbachtal. (pol/rl) Am Samstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Fußgänger mehrere Meter über den Gehweg geschleift wurde. Laut Polizei kam eine 72-jährige Auto-Fahrerin in der Karlstraße um 15.45 Uhr mit ihrem 3er BMW nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst auf einen geparkten Dacia Sandero. Durch den Aufprall wurde der Dacia auf den Gehweg geschoben und erfasste dort einen 47-jährigen Fußgänger. Dieser wurde zehn Meter weit halb unter dem Dacia liegend mitgeschleift. Der Mann erlitt ein Schleudertrauma, mehrere Prellungen und Schürfwunden. Die 72-jährige Unfallverursacherin wurde am Kopf verletzt. Beide kamen in die Chirurgie der Uni-Klinik Heidelberg.