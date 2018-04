Angelbachtal. Das Glas der Eingangstüre eines Anwesens in der Karlstraße schlugen in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter ein und ließen zwei Golfschlägersets sowie ein 80 mal 60 Zentimeter großes Ölgemälde mitgehen. Ob weitere Gegenstände aus dem Anwesen gestohlen wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Anwohner, die zwischen Mitternacht und 10 Uhr am Sonntag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, in Verbindung zu setzen.