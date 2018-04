Angelbachtal. (pol/rl) Ein Zeuge alarmierte die Polizei am Dienstag, kurz vor 17 Uhr, über ein Feuer aus einem Unterstand für landwirtschaftliche Erzeugnisse auf der Gemarkung Herrmannsberg. Die Feuerwehren aus Sinsheim und Angelbachtal rückten mit 11 Fahrzeugen und 20 Mann an und hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Die in dem sechs Quadratmeter großen Holzunterstand gelagerten Rundballen Stroh und Heu, wie auch mehrere gepresste Heuwürfel, wurden laut Polizei vorsätzlich in Brand gesteckt. Zu Personenschaden kam es nicht. Zudem konnten auch die Ziegen und Lämmer vor Ort rechtzeitig in einen gesicherten Nahbereich flüchten. Die Polizei nimmt die sachdienliche Hinweise unter der 07261/690-0 entgegen.