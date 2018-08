Sinsheim. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Deutschen Telekom zu sein, verschaffte sich am Montagvormittag, 16. Juli, ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung einer 91-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße. In deren Wohnung müssten unter anderem Leitungen und Dosen ausgetaucht werden, damit ein besserer Empfang gewährleistet sei, behauptete der Mann nach Polizeiangaben. Im Laufe der Unterredung bot er einen Vertrag an. Die Dame leistete zwei Unterschriften in einem leeren Formular, ließ ihren Personalausweis, Kontonummer und Bankleitzahl ablichten. Danach verließ der angebliche Telekommitarbeiter die Wohnung.

Auf der Straße erkannte die Dame vier bis fünf weitere Personen, mit denen sich der angebliche Telekommitarbeiter unterhalten hatte. Es liegt daher der Verdacht nahe, dass am Montag mehrere Personen im Stadtgebiet unterwegs waren und sich als Mitarbeiter der Deutschen Telekom ausgaben, so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Die Dame beschreibt den Mann wie folgt: 1,70 Meter groß, kräftige Statur, 25 bis 35 Jahre alt, schwarze Haare, sprach gut Deutsch mit Akzent, dunkler Teint; höfliches Auftreten. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07261/690-0 entgegen. (pol)