A 6/Gemarkung Sinsheim. Wegen eines "Hustenanfalls", so die Angaben des 54-jährigen Fahrers, kam am Freitagnachmittag, 29. November, gegen 13.40 Uhr ein Autotransporter auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim von der Fahrbahn ab. Der Transporter geriet laut Polizei auf den Grünstreifen und blieb in der Böschung stecken, die Zugmaschine steht auf dem Standstreifen. Über die Schadenhöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

Die beiden Fahrbahnen sind zwar frei befahrbar, trotzdem hat sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet. Der festgefahrene Sattelzug muss mit einem Kran geborgen werden, die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Bergungsarbeiten gegen 15.30 Uhr beendet sein werden. (pol/rl)