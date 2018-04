A 6/A 81/Kirchardt. (pol/rl) Immer wieder stehlen Diebe Gegenstände aus Lastwagen, deren Fahrer auf Park- oder Rastplätzen in ihrer Zugmaschine schlafen. In den vergangenen zwei Tagen wurden laut Polizei mehrere Fälle im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn angezeigt.

In der Nacht zum Donnerstag traf es einen Lastwagen-Fahrer auf dem Parkplatz Bauernwald bei Kirchardt. Auch er hatte in der Zugmaschine geschlafen, als er gegen 1.30 Uhr von Geräuschen geweckt wurde, die von Dieben stammten. Die waren gerade dabei die Plane seines Aufliegers aufzuschlitzten und dann das Vorhängeschloss an der Hecktüre aufzubrechen. Dann bemerkte der Fahrer, dass sich der Auflieger bewegte, als Personen darauf stiegen.

Als er nachschaute, waren die maskierten Männer jedoch schon wieder abgestiegen. Er sah noch, wie sich die Täter in einen blauen Sprinter mit polnischem Kennzeichen setzten und in Richtung Nürnberg davonfuhren. Die Diebe hatten zehn Peugeot-Getriebe aus dem Lastwagen erbeutet.

Ein weiterer Fall ereignte sich in der Nacht zum Mittwoch auf der Rastanlage Hohenlohe Süd. Hier bauten die Diebe das Reserverad an einem polnischen Lastwagen ab. Dasselbe taten eventuell dieselben Täter auf dem Parkplatz Sommerhalden zwischen Bretzfeld und Öhringen - ebenfalls an einem Sattelzug aus Polen. Jedes Rad hat einen Wert von rund 1000 Euro.

Auf der Rastanlage Jagsttal West hingegen hatten die Diebe Pech. Sie schlitzten an einem portugiesischen Auflieger die Plane auf. Doch hier fiel die Ladung wohl nicht ins Beuteschema der Langfinger: Es wurde nur ein Karton mit zehn Spraydosen gestohlen.