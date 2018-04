A6/Sinsheim. (pol/eka) In der Zeit zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 7.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Kassenautomaten an den Drehkreuzen der Toilettenanlage der Tank- und Rastanlage Kraichgau Nord an der A 6 bei Sinsheim auf. Aus diesen entwendeten sie mehrere Hundert Euro Münzgeld.

Der Sachschaden an den Automaten wird ebenfalls auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, die bereits in der Nacht vom 1.6. auf 2.6. die dortigen Automaten aufbrachen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Walldorf unter Telefon 0 62 27/35 82 60 in Verbindung zu setzen.