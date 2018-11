A 5/Kronau. Von seinem eigenen Auto überrollt wurde ein 72-Jähriger am Sonntagmittag, 7. April, auf dem Parkplatz Lußhardt an der A 5 bei Kronau. Der Mann wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken, als er merkte, dass der Kofferraum nicht richtig geschlossen war. Als er diesen geschlossen hatte und wieder einsteigen wollte, verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte neben das Auto. Dieses rollte nach dem Sturz aus bislang ungeklärten Gründen plötzlich rückwärts. Nur das schnelle Eingreifen des 21-jährigen Beifahrers, der das Lenkrad herumriss, bewahrte den Fahrer vor schwereren Verletzungen. Trotz der schnellen Reaktion wurde der 72-Jährige zwischen seinem und einem daneben geparkten Wagen eingeklemmt. Zeugen der Vorfalls gelang es glücklicherweise schnell den Eingeklemmten zu befreien. An dem beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (pol)