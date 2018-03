A 6/Reilingen/Sinsheim. (pol/rl) Nachdem er sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd über die Autobahn A 6 geliefert hatte, wurde ein 45-jähriger Mann am Freitagvormittag festgenommen. Gegen 10.40 Uhr wollte eine Zivilstreife den 45-Jährigen an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West kontrollieren, wo er in seinem Mercedes saß. Eine Überprüfung hatte zuvor ergeben, dass der Fahrzeug-Halter wegen einer Straftat gesucht wird. Als der 45-Jährige das Zivilfahrzeug erkannte, gab er sofort Gas und raste über die A 6 in Richtung Heilbronn davon.

Die Zivilfahnder folgten dem Wagen in einigem Abstand und beobachten, wie der Mann in teils halsbrecherischer Art und Weise mehrere Fahrzeuge auch über den Standstreifen bis zur Tank- und Rastanlage Kraichgau-West überholte. Dort waren zwischenzeitlich weitere Streifenwagen strategisch positioniert worden, um den Flüchtenden zu stoppen.

Der 45-Jährige versuchte nun an der Baustelle der Rastanlage Kraichgau von der Autobahn abzufahren, wobei er eine Polizeisperre durchbrach. Ein Beamter konnte seinen als Sperre benutzten Streifenwagen gerade noch weggefahren, als der Flüchtende direkt auf ihn zufuhr. Auf der Fahrt durch die Baustelle streifte der 45-Jährige noch ein Baustellenfahrzeug. Als er aus der Baustelle hinausfuhr, hatte der Mercedes einen platten Reifen. Trotzdem gelang es dem 45-Jährigen, weiter über die Ausfahrt Sinsheim-Süd auf den Parkplatz P 9 der Rhein-Neckar-Arena zu rasen. Hier prallte er schließlich gegen einen Laternenmast.

Damit war die Flucht noch nicht vorbei: Der Mann stieg aus und versuchte nun zu Fuß zu entkommen. In der Rückbau-Baustelle der "alten" Tank- und Rastanlage Kraichgau konnten ihn schließlich mehrere Polizeibeamte einholen und festnehmen.

Der verletzte Mann wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand 7000 Euro Sachschaden. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in mehreren Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Karlsruhe eingeleitet. Am Freitagnachmittag kam er wieder auf freien Fuß.

Autofahrer, die auf der A 6 zwischen der Rastanlage Hockenheim-West, über das Kreuz Walldorf bis zur neuen Rastanlage Kraichgau-Süd bei Sinsheim durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 06227/35826-0 oder der 0621/174-4140 in Verbindung zu setzen.