Wiesloch. (pol/mare) Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall am Sonntagmittag in Wiesloch schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste er mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Zunächst war von einem Radfahrer die Rede gewesen.

Die 59-jährige Frau war gegen 11.45 Uhr in der Ravensburger Straße in Schatthausen ohne fremde Beteiligung gestürzt, als sie in den Höhenweg abbiegen wollte. Sie zog sich innere Verletzungen zu und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nachdem sie vom mit einem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt stabilisiert wurde, kam sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Update: Sonntag, 15. Mai 2022, 16.33 Uhr