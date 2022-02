Heidelberg-Wieblingen. (pol/sake) Eine 22-jährige Chevrolet-Fahrerin bemerkte am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu spät, dass die vor ihr fahrenden Fahrzeuge an einem Fußgängerüberweg in der Mannheimer Straße anhielten.

Auf Höhe der Bußhaltestelle Bonhoeffer Straße fuhr die 22-Jährige auf einen Citroën auf, welcher daraufhin auf einen Opel geschoben wurde. Die 56-jährige Citroën-Fahrerin blieb unverletzt, ihr 57-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die 20-jährige Opel-Fahrerin erlitt keine Verletzungen, während die 22-Jährige im Chevrolet mittelschwer verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilt die Polizei mit. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.