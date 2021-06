Von Philipp Weber

Weinheim. Der am Dienstag veröffentlichte Polizeibericht liest sich wie der Albtraum aller Eltern: Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Montag von einer Bahn der RNV-Linie fünf erfasst, einige Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers ereignete sich das tragische Unglück am Montagnachmittag um 13.45 Uhr in der Weststadt. Das Kind war auf seinem Fahrrad im Bereich des Mult-rings unterwegs gewesen. In Höhe der Bushaltestelle "Schollstraße/Multring" wollte die Elfjährige die RNV-Gleise passieren. Hier befindet sich eine Querung. Diese führt über die Schienen hinweg, zur parallel verlaufenden Stahlbadstraße und in weite Teile des Stadtbezirks.

Notarzt behandelte Kind vor Ort

Laut Polizei querte die Elfjährige die Gleise, als die dort eingerichtete Ampel "Rot!" zeigte. Außerdem gibt es dort ein akustisches Warnsignal. Ausgerechnet in diesem Moment rollte der Zug an, der vom Weinheimer Zentrum aus in Richtung Mannheim unterwegs war. Das Kind kam schließlich neben dem Gleisbett zum Liegen. Nach Polizeiangaben sind die Verletzungen der Elfjährigen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Notarzt behandelte das Mädchen noch am Unfallort, dann kam es in eine Klinik.

Nach Angaben eines Mitarbeiters der RNV-Pressestelle erlitt der Fahrer des Zuges einen Schock. Während der Unfallaufnahme musste das betroffene Schienenfahrzeug stehen bleiben. Die Fahrgäste hätten jedoch aussteigen, zur nächsten Haltestelle gehen und ihre Fahrt fortsetzen können, so der RNV-Mitarbeiter. Dies sei auch tatsächlich möglich gewesen, da der Schienenverkehr nicht komplett eingestellt, sondern über das in Richtung Innenstadt verlaufende "Gegengleis" abgewickelt worden sei. Die RNV hätte auch die Züge in Richtung Mannheim über Weichen auf die andere Seite des zweispurigen Gleiskörpers leiten können, sodass der verunfallte Zug nicht die gesamte Ringlinie durch die Region blockierte. Folglich musste auf die Schnelle auch kein Schienenersatzverkehr organisiert werden.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 18.54 Uhr

11-jähriges Mädchen bei Unfall mit OEG schwer verletzt

Das Kind soll bei Rot die Gleise überquert haben - keine Lebensgefahr

Weinheim. (pol/mün) Bei einem Verkehrsunfall am Montag in Weinheim wurde ein 11-jähriges Mädchen schwer verletzt. Das Kind war gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst im Multring unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle "Schollstraße/Multring" überquerte die Schülerin an der dortigen Ampel bei Rotlicht die Gleise, berichtet die Polizei.

Dabei wurde sie von einer Straßenbahn der Linie 5 (OEG) aus Richtung Weinheim-Zentrum erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Das Mädchen kam schließlich neben dem Gleisbett zum Liegen und erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche, Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in Richtung Mannheim bis etwa 15.30 Uhr unterbrochen.