Walldürn. (pol/lyd) Am Freitagabend kam es in der Verlängerung der Hornbacher Straße in Walldürn zu einem schweren Verkehrsunfall mit mindestens zwei schwerverletzten Personen, teilt die Polizei mit.

Gegen 17.45 Uhr war eine 71-jährige Nissan-Fahrerin auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hornbach Richtung Walldürn unterwegs. Als sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie ein entgegenkommendes Motorrad, dass gegen den Nissan prallte.

Bei dem Unfall wurden der 57-jährige Motorrad-Fahrer und seine 49-jährige Sozia schwer verletzt. Die Nissan-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Der Gemeindeverbindungsweg war für die Unfallaufnahme bis 20.30 Uhr gesperrt.

Update: Samstag, 26. Juni 2021, 0.30 Uhr