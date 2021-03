Walldorf. (pol/make) In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten bislang unbekannte Täter ein Autohaus in der Heinrich-Lanz-Straße heim. An insgesamt 20 Fahrzeugen flexten sie laut Polizeiangabe die Katalysatoren ab und nahmen sie mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise an den Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227/8419990 oder an das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu liefern.