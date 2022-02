Walldorf. (pol/jasch) Ein Autofahrer soll durch seine rücksichtslose Fahrweise andere Autofahrer gefährdet und genötigt haben.

Laut Polizeiangaben wollte der unbekannte BMW-Fahrer am Montag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße B291 einen VW-Fahrer überholen, musste wegen Gegenverkehr aber wieder einscheren. Anschließend fuhr er dem VW bei Tempo 70 so dicht auf, dass die Scheinwerfer nicht mehr im Rückspiegel zu sehen gewesen sein sollen. Zwischen der Fußgängerbrücke am Reilinger Weg und der Brücke über der Autobahn A5 setzte der Unbekannte erneut zum Überholen mehrerer Autos an, diesmal im Überholverbot. Beim Wiedereinscheren wurden entgegenkommende Autos gefährdet.

Der bedrängte VW-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken. Polizisten stellten bei der Überprüfung des Kennzeichens fest, dass das Auto nicht versichert ist und stillgelegt werden sollte.

Gegen den Fahrer des BMW wird wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ob es sich bei Fahrer und Fahrzeughalter jedoch um die gleiche Person handelt, muss noch ermittelt werden. Gegen den Halter des Fahrzeugs wird wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/5709-0 oder der Polizeiposten Walldorf unter der Telefonnummer 06227/841999-0 (8 bis 16 Uhr) entgegen.