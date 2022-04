Waibstadt. (pol/sake) Ein 14-Jähriger wurde am Samstagabend in Waibstadt von unbekannten Tätern überfallen.

Der Teenager hielt sich gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof auf, als zwei Jugendliche auf ihn zukamen und ihn fragten, ob sie sich seine mitgeführte Spielkonsole ausleihen könnten. Als der 14-Jährige verneinte, entfernten sich die beiden wieder. Da der Teenager durch das Gespräch seinen Bus verpasst hatte, sprach er mehrere Passanten an, ob sie ihn nach Neckarbischofsheim mitnehmen könnten. Weiter auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit, traf der 14-Jährige im Bereich der Volksbank erneut auf die beiden Jugendlichen, die ihm anboten, ihn zu Fuß nach Neckarbischofsheim zu begleiten. Als das Trio gegen 18.30 Uhr im Speckerweg in Richtung der Kleingärten lief, versuchten die beiden ihm die Tasche mit der Spielkonsole zu entreißen.

Im Gerangel wurde der 14-Jährige von den beiden Tätern zu Boden gestoßen, wodurch er leichte Schürfwunden erlitt. Die Tasche zerriss dabei und die Konsole fiel zu Boden. Nachdem die Unbekannten die Spielkonsole nebst Zubehör aufgesammelt hatten, flüchteten sie, teilt die Polizei abschließend mit.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Dunkle Hautfarbe, Oberlippenbart, schwarze, kurze Haare, etwa 16 bis 17 Jahre alt, hatte eine graue Umhängetasche bei sich

Täter 2: Schwarze, kurze Haare, etwa 14 bis 15 Jahre alt, trug eine braun-grüne Jacke mit Camouflage-Muster und weißen Ärmeln.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den aufgeführten Fragen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon: 0621/174-4444 zu melden.