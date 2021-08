Sinsheim. (tk) Tragischer Unfall mit einem Kleinkind am Technik-Museum (siehe unten): Aus bislang ungeklärter Ursache war das zweijährige Mädchen am frühen Mittwochabend in einen Teich auf dem Außengelände des Museums gestürzt. Das Mädchen blieb hierbei für längere Zeit unter Wasser und musste wiederbelebt werden. Zum Gesundheitszustand des Mädchens lagen bis zuletzt nur wenige Informationen vor. Auf der Intensivstation einer Heilbronner Klinik kümmert man sich um sie; ihr Zustand sei kritisch, jedoch stabil. Die Zweijährige hatte mit ihrer Familie das Museum besucht und war offenbar von Angehörigen gefunden worden. Die Familienmitglieder wurden vor Ort von einem Seelsorger betreut. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Sowohl Museums- als auch Polizeivertreter zeigten sich betroffen von der Dramatik der Ereignisse und behandelten den Fall mit großer Diskretion. Informationen über Hintergründe und Hergang des Geschehens gab man nicht nach außen, etwa zur Frage nach der Anwesenheit von Ersthelfern oder zur Zahl der Besucher auf dem Außengelände zum Zeitpunkt des Unfalls. Offenbar waren es die Angehörigen selbst, die das Mädchen im Wasser gefunden haben.

Bei dem Teich, in den die Zweijährige gefallen war, handelt es sich um eine von mehreren Stationen eines kleinen Freizeitparks im hinteren Teil des Museumshofs. Die Anlage existiert bereits seit vielen Jahren. In dem Bereich gibt es mehrere auf die Benutzung durch Kinder zugeschnittene Fahrgeschäfte, welche von Besuchern selbstständig genutzt und per Münzeinwurf aktiviert werden können, darunter Schaukeln, einen Parcours mit Elektrofahrzeugen und diverse Klein-Bahnen. Bei dem Fahrgeschäft am Wasser handelt es sich um ein sogenanntes "Splash", bei dem Boote von einer Sprungrampe aus ins seichte Wasser hüpfen. Der Teich, der mit Wasser etwas mehr als knietief gefüllt ist und einen Durchmesser von etwa 15 Metern hat, ist vollständig mit rund 50 Zentimeter hohen Steinquadern, Büschen und im Zugangsbereich mit Streckgitterzaun umfasst. Wie das Kleinkind die Hindernisse unentdeckt überwinden konnte und wie viel Zeit zwischen dem Unfall und dem Auffinden vergangen ist, sei nun "Gegenstand der Ermittlungen", hieß beim Mannheimer Polizeipräsidium.

Bei der Bevölkerung hatte der Vorfall für große Anteilnahme, aber auch für Entsetzen und Gerüchte gesorgt. Spekulationen, vor denen Polizeisprecher Norbert Schätzle "nur warnen" kann. Mutmaßungen über Ursachen und Verantwortlichkeiten seien unangebracht, sagte er.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 16.44 Uhr

Kind fällt in Teich und muss reanimiert werden

Im Anschluss wurde das Kind in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich dort in intensivmedizinischer Behandlung. Die Familienangehörigen wurden vor Ort von einem Seelsorger betreut. Zum Gesundheitszustand des Kindes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.