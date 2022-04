Sinsheim-Ehrstädt. (pol/jubu) Nach einem witterungsbedingten Erdrutsch wurde am Freitagnacht die Kreisstraße 4284 zwischen Ehrstädt und Grombach gesperrt.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Ehrstädt und Grombach konnte der Boden die Regen- und Schneemassen nicht mehr aufnehmen, weshalb sich am Freitag gegen 22 Uhr der Hang von einem angrenzenden Feld löste und auf die Fahrbahn spülte. Die Strecke an der Kreisgrenze blieb die ganze Nacht voll gesperrt. Das Technische Hilfswerk aus Sinsheim rückte an. Die Helfer mussten die unterspülten Erdmassen mit Radlader und Bagger von der Straße räumen.

Die Kreisstraße wurde gegen 4.15 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.