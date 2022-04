Schwetzingen. (pol/mare) An sechs Stellen in Schwetzingen beschmierten in der Nacht auf Dienstag Unbekannte die Wände verschiedener Anwesen mit roter Farbe. Das teilt die Polizei mit.

Die Tatorte befinden sich an privaten Hauswänden, Garagen und einem Supermarkt in den Straßen am alten Messplatz, in der Wildemannstraße, in der Berliner Straße, in der Friedrichsfelder Straße, in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Mannheimer Straße. Bei den Schmierereien handelt es sich um bis zu etwas mehr als einen Meter hohe und in ihrer Ausdehnung bis zu sieben Meter breite Letter, die politische Aussagen zum Krieg in der Ukraine beinhalten.

Der entstandene Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik sicherte bereits erste Spuren.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Sie können sich melden unter Telefon 0621/1744444 oder 06202/2880.