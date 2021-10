Schwetzingen. (pol/mare) Am Montagnachtmittag kam es auf der Bundesstraße B291 zu einem Unfall. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.15 Uhr kollidierte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug während des Abbiegevorgangs auf die Landesstraße L599 in Höhe der Einmündung in Fahrtrichtung Ketsch mit einer ihm entgegenkommenden Auto-Fahrerin, die auf der B291 in Richtung Hockenheim fuhr.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Auto-Fahrerin verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, können sich telefonisch bei der Verkehrspolizei Mannheim unter 0621-4220 melden.