Schwetzingen. (pol/rl) Dank eines Zeugen wurde am Mittwochabend ein Autokratzer erwischt. Das teilte die Polizei mit.

Zwei Jugendliche waren in der Antonisstraße gegen 22 Uhr unterwegs. Einer der beiden zerkratzte dabei mit einem Schlüssel absichtlich die Fahrzeugseite eines geparkten Autos. Ein Anwohner hatte dies gesehen und verwickelte daraufhin die Jugendlichen kurz in ein Gespräch. Danach gingen die beiden Jugendlichen in Richtung Berliner Straße weiter.

Der Anwohner begab sich nun auf die Straße zu dem beschädigten Auto, bemerkte dabei noch zwei weitere zerkratzte Wagen und verständigte die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte die beiden Jugendlichen in unmittelbarer Nähe des Tatorts stellen. Der 15-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen und muss sich außerdem für den Schaden an insgesamt drei Autos verantworten.