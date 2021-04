Schriesheim. (pol/rl) Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr mit, dass auf der Landstraße 596a in Richtung Altenbach ein Rind unterwegs wäre. Die verständigte Streife entdeckte die ausgebüxte Kuh am Wegesrand und sicherte daraufhin die Gefahrenstelle ab.

Der ermittelte und verständigte Besitzer führte das Tier dann wieder zurück auf die Weide. In unmittelbarer Nähe war der Elektrozaun der Weide vermutlich von Wildschweinen beschädigt worden, was die Kuh wohl zu dem Ausflug animiert hatte.