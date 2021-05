Leimen/Dielheim. (luw) Sie machen ihren Opfern per Internet-Nachricht Komplimente und gaukeln ihnen vor, sie würden sie lieben – und bitten sie dann, ihnen angeblich dringend benötigtes Geld ins Ausland zu überweisen: Dieser Masche des sogenannten "Love-Scammings" – aus dem Englischen übersetzt etwa "Liebesbetrug" – sind nun eine Frau und ein Mann aus der Region auf den Leim gegangen. In einem Leimener Fall überwies eine 51-Jährige laut Polizei 4000 Euro; ein Dielheimer verlor derweil über 11.000 Euro.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war die Leimenerin von ihrem Sohn auf den Betrug aufmerksam gemacht worden. "Weil seine Mutter insgesamt 4000 Euro an einen Unbekannten überwiesen hat und sich zunächst nicht davon überzeugen ließ, dass Sie Opfer einer Straftat wurde, hat ihr Sohn am Donnerstag die Polizei verständigt", heißt es im Polizeibericht. Erst im Gespräch mit den Beamten habe die Frau verstanden, dass es sich um Betrug handelte, wie Polizeisprecherin Christine Brehm auf RNZ-Nachfrage sagte.

"Es waren drei Überweisungen, die nach Senegal und Belgien gingen", so Brehm weiter. In der Regel würden die Täter ihre Opfer beim "Love-Scamming" über ein Soziales Netzwerk oder eine Internet-Partnerbörse kontaktieren. Auf welchem Weg genau die Leimenerin angeschrieben wurde, war am Freitag nicht zu erfahren.

Jedenfalls wurde der Betrüger hier offenbar noch dreister: In einem weiteren Chat forderte er die Leimenerin auf, zusätzlich zu den 4000 Euro weitere 10.000 Euro zu überweisen. Dies konnte der Sohn der 51-Jährigen aber verhindern.

Im Dielheimer Fall hatte ein 46-Jähriger laut Polizei im August 2020 über ein Internetportal eine Frau kennengelernt, die einen falschen Namen angab. "Im Glauben, eine vermeintliche Liebesbeziehung einzugehen, überwies der Mann über 11.000 Euro ins Ausland", berichten die Beamten. Nachdem die Frau in ein Krankenhaus gekommen sei, forderte eine weitere Frau nochmals über 12.000 Euro für eine angeblich dringend notwendige Operation. Darauf ging der Dielheimer jedoch nicht ein und verständigte die Polizei.

Die Beamten weisen darauf hin, dass die meisten Betrüger dieser Art "in gutem Englisch" kommunizieren. Männliche "Scammer" würden auf Fotos oft Uniform tragen, Täterinnen würden "mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung locken". Es wird dazu geraten, derartige Kontaktaufnahmen zu ignorieren, niemals Geld zu überweisen, sämtliche Nachrichten als Beweise zu sichern und die Polizei zu informieren.

Erst vor Kurzem brachten Betrüger mit dieser Masche eine Wieslocherin um 400.000 Euro.

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 22.30 Uhr